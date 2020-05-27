İspanyollar, siyah maskeler ve saygı duruşuyla salgında kaybettiklerinin yasını tutuyor

İspanya’da, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin anısına ilan edilen 10 günlük ulusal yasın ilk gününde bayraklar yarıya indi, siyah maskeler takıldı, parlamentoda ve ülke genelinde bir dakikalık sessiz saygı duruşunda bulunuldu.

Avrupa’da salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya’da, yaşamını yitirenlerin anısına ilan edilen 10 günlük ulusal yas bugün başladı.

İspanya’nın modern tarihindeki en travmatik olaylardan biri olarak değerlendirilen salgında kaybedilen kişileri onurlandırmak adına tüm bayraklar yarıya indirildi, siyah maske takan halk sokaklarda, kraliyet ailesi ise Zarzuela Sarayı’nda saygı duruşunda bulundu, parlamento bir dakikalığına sessizliğe gömüldü.

Parlamento Sözcüsü Meritxell Batet, “Bugün hepimiz, çok sayıda büyüklerimizden geride kalan yetimler gibi hissediyoruz, bizim için yaptıkları her şey için onlara teşekkür edebilmiş olmayı diliyorum” dedi.

İspanya'nın demokrasi tarihindeki en uzun süreli yası için, ülke genelindeki tüm bayraklar yarıya indirildi. © AFP 2020 / GABRIEL BOUYS

İspanyol parlamentosu bir dakikalık sessizliğe gömülürken, Başbakan Pedro Sanchez başta olmak üzere hükümet mensupları da saygı duruşunda bulundu. © AFP 2020 / FERNANDO.CALVO

İspanya genelindeki pek çok meydan, cadde ve binaya siyah kurdeleler yerleştirildi. © AFP 2020 / GABRIEL BOUYS 1 / 3 © AFP 2020 / GABRIEL BOUYS İspanya'nın demokrasi tarihindeki en uzun süreli yası için, ülke genelindeki tüm bayraklar yarıya indirildi.

Demokrasi tarihindeki en uzun süreli yas

5 Haziran’a kadar devam edecek olan ulusal yas, 1936-1939 yıllarındaki iç savaşı izleyen General Franco diktatörlüğünden bu yana İspanya’nın demokrasi tarihindeki en uzun süreli yası oluyor.

İspanya vaka sayısı bakımından ABD, Brezilya, Rusya ve İngiltere’nin ardından beşinci sırada yer alıyor. Can kaybı açısından ise ABD, İngiltere, İtalya ve Fransa’nın ardından yine beşinci sırada bulunuyor.

Ülkede salgın nedeniyle şimdiye kadar 27 bin 117 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 236 bin 259’a ulaştı.

Olağanüstü halin 7 Haziran'a kadar devam edeceği İspanya'da, 6 yaş üstü herkese en az iki metrelik sosyal mesafenin korunamadığı tüm kamusal alanlarda maske kullanma zorunluluğu getirildi.