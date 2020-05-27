Moskova’da karantina 14 Haziran'a kadar uzatıldı

Rusya’nın başkenti Moskova’da karantina ve diğer kısıtlamaların 14 Haziran'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, koronavirüs salgını nedeniyle kentte uygulanan karantina ve diğer kısıtlamaların 14 Haziran'a kadar uzatılması kararını aldı.

Moskova Belediye Başkanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Moskova’da spor, eğlence, kamuya açık ve diğer kitlesel etkinliklere yönelik uygulanan yasağın 14 Hazirana kadar uzatıldığı ifade edildi.

Ayrıca kafe ve restoranların da aynı tarihe kadar kapalı tutulacağı kaydedilen açıklamada, vatandaşların 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren yürüyüş ve spor yapmak için özel izin almadan sokağa çıkabileceği, gıda dışı ürünler satan dükkanların, kuru temizlemecilerin ve ayakkabı tamir atölyelerinin açılacağı bildirildi.