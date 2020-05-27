İzmir Tabip Odası: 501 sağlık çalışanına Kovid-19 teşhisi konuldu

İzmir Tabip Odası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen sağlık çalışanları sayısını açıkladı.

Yayınlanan rapora göre, Kovid-19 tanısı konan sağlık çalışanlarının sayısı 501'e çıktı. Koronavirüs tanısı konan sağlık çalışanları arasında 2’si diş, 4’ü veteriner olmak üzere toplam 155 hekim bulunduğu açıklandı.

Raporda 160 hemşire/ebe/sağlık memuru, 90 personel, 17 tıbbi sekreter, 27 teknisyen, 30 memur, 6 eczacı, 2 psikolog, 5 güvenlik görevlisi, 1 şoför ve 2 mühendise de Kovid-19 tanısı konulduğu belirtildi.