Boeing, pandemi nedeniyle yaklaşık 7 bin çalışanını işten çıkaracak

Halihazırda 737 MAX yolcu uçaklarının yarattığı kriz nedeniyle zor duruma giren Boeing, Kovid-19 pandemisi nedeniyle binlerce çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

Şirket, pandemi kaynaklı küçülmenin ilk dalgasında ABD'de 6 bin 770 çalışanını işten çıkaracağını bildirdi.

Boeing CEO'su David Calhoun, yaptığı açıklamada çıkarılan çalışanların kıdem tazminatı, sağlık hizmeti ve kariyer geçiş hizmetlerinden faydalanabileceği bilgisini verdi.

Calhoun, ABD dışındaki çalışma alanlarında da işten çıkarmaların yaşanacağını söyledi. Şirketin dünya genelinde yaklaşık 143 bin çalışanı bulunuyor.

737 MAX krizi nedeniyle son yılların en kötü mali yılını yaşayan Boeing, ilk çeyrekte 641 milyon dolar zarar açıklamıştı.

Öte yandan şirketin geçe ayki açıklamasında da bu yılın ilk çeyreğinde şirketin gelirinin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 azalarak 16.9 milyar dolara gerilediği belirtilmişti. Boeing'in geliri, geçen yılın aynı döneminde 22.9 milyar dolar olmuştu.

Ocak ayında 737 MAX üretimini askıya alan şirket, bugün uçağın üretimine yeniden başlayacağını açıkladı.