Dağıstan'da Kovid-19 hastaları için ikinci sahra hastanesi açıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağıstan'da ikinci sahra hastanesini açtı. Çoklu fonksiyonlu hastanede diğer hastaların yanı sıra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları da tedavi edilecek.

Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin dağlık alanda yer alan Botlih ilçesinde sahra hastanesi açıldı. Şu ana kadar tedavi için helikopterlerle şehirlere taşınan ilçe sakinleri şimdi askeri doktorlar tarafından ilçelerinde tedavi edilecek.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın Botlih ilçesinde açtığı hastane, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve diğer tüm hastalıkları tedavi etmek için gereken tüm ekipman ve ilaca sahip.

100 kişi kapasiteli hastanede hasta ve muayene odalarının yanı sıra, ultrason teşhis bölümü, röntgen odası, yoğum bakım, anestezi odası, laboratuvar ve hatta diş hekimliği bölümü bulunuyor.

Kovid-19 tedavisi için de gereken tüm ekipmana sahip olduğunu kaydeden hastane başkanı Ramazan Mutalibov, "Hastanemizde 18 suni solunum cihazı da kuruldu. Farklı uzmanlık alanlarından 26 doktorumuz var" dedi.

Dağıstan’ın dağlık bölgesinin en büyük ilçelerden biri olan Botlih, Koronavirüs salgınından en çok etkilenen yerlerden biri.

Sahra hastanesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Moskova Bölgesi'ndeki Alabino kentinden Dağıstan’a nakledildi.

Benzer hastane daha önce Dağıstan'ın Buynaksk şehrinde açılmıştı. Hastane açıldığı günden bu yana 150 kişi yardım için başvurdu. Halihazırda hastanede 38 hastanın tedavisi sürüyor.

Bununla birlikte Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin koronavirüste en çok etkilenen beşinci bölgesi olan Dağıstan’ın 3 şehrinde tam teşekküllü hastanelerin yapımına başladı. Hastanelerin önümüzdeki ayın sonuna kadar teslim edilmesi bekleniyor.

Dağıstan’da son verilere göre tespit edilen vaka sayısı 4 bin 455, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı da 130 oldu.