Koronavirüs Sibirya’daki hayvanat bahçesine yaradı: ‘Bebek patlaması’ yaşandı

Koronavirüs nedeniyle iki aydır kapılarını ziyaretçiye açmayan Sibirya’daki bir hayvanat bahçesi, karantinanın çok sayıda yavrunun dünyaya geçmesine yol açtığını ifade etti.

Rusya’nın Krasnoyarsk kentinde bulunan Royev Ruçev Hayvanat Bahçesi’ndeki hayvanlar, salgın yüzünden ziyaretçiler gelmeyince baş başa kalıp yeni bebekler dünyaya getirdi.

Mısır kazı, ren geyiği, lama ve kapuçin maymunu yavruları hayvanat bahçesinin yeni sakinlerinden yalnızca bazıları.

Hayvanat Bahçesinin Müdürü Andrey Gorban, “Bebek patlamasını göz önünde bulundurursak, karantina bizim için gerçekten iyi oldu, zira şu an çok ilginç ve güzel yavrular var” ifadelerini kullandı.

Gorban, “Hayvanların çoğu tedirgin, zira neler oluyor anlamıyorlar. Gözlerinde bir beklenti içindelermiş gibi bir bakış var” açıklamalarına da yer verdi.

Hayvanat bahçesindeki deve sürüsü de ziyaretçileri özlüyor gibi görünüyor. Nitekim bulundukları bölümün önünden geçen her çalışanı takip ediyorlar.

Gorban’a göre, ziyaretçilerin gelmemesi avantajlar yaratsa da, hayvanat bahçesi maddi sıkıntı yaşamasına da yol açıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mart ayında virüsün yayılmasını önlemek için karantina tedbirleri uygulanması talimatı vermişti.