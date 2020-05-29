BM Genel Sekreteri Guterres: Koronavirüs kaynaklı en yüksek ölüm oranı Yemen’de

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen’in Aden kentinde dünyanın en yüksek koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölüm oranının gözlemlendiğini, kentte koronavirüs hastalarının yüzde 17’sinin öldüğünü belirtti.
Guterres, bugünkü basın toplantısında, “Yemen’den daha savunmasız ülke yok. Dünyada en yüksek Kovid-19 ölüm oranı Aden’de, hastaların yüzde 17’si ölüyor” dedi.
Yemen’deki durumun tamamen trajik olduğunu kaydeden Guterres, “Yakında aidatların ilan edileceği konferans düzenlenecek. Uluslararası topluluğun Yemen halkıyla tam dayanışma sergileyeceğini ve sunulacak rakamı tamamen finanse edeceğini umuyorum” ifadesini kullandı.
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