Sobyanin: Moskova'da ölüm oranı dünyaya kıyasla katbekat düşük

Rusya'nın başkenti Moskova'da Kovid-19 kaynaklı ölüm oranının dünyaya kıyasla kat be kat düşük olduğunu belirten Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yapılan testlerde Moskovalıların yüzde 14'ünde koronavirüs antikorunun oluştuğunun tespit edildiğini ifade etti.

Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Sobyanin, Moskova'da Kovid-19 kaynaklı ölüm oranını hesaplama metodunun Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) tavsiyelerine uygun olmakla kalmadığını, aynı zamanda koronavirüs hastalarında ölüme yol açabilecek bir dizi nedeni dikkate aldığını kaydetti.

Sobyanin, "Moskova'da ölüm oranını hesaplama kuralları DSÖ'nün tavsiyelerine uygun olmakla kalmıyor, aynı zamanda da çok daha sert. Zira ana ölüm nedenine ölüme yol açan, ölümü teşvik eden ve Kovid-19'a eşlik edenleri nedenleri de ekliyoruz. Herkese sadece Kovid-19'la sınırlı kalmamalarını, ölüm nedenleri listesini genişletmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

'Moskovalıların yüzde 14'ü antikor geliştirdi'

Ölüm oranı hakkında konuşan Sobyanin, Moskova'da bu oranın diğer kentlere ve ülkelere kıyasla kat be kat düşük olduğunun altını çizdi.

Bu arada Sobyanin, Moskova'da yapılan tarama testleri sonucunda başkentlilerin yüzde 14'ünün koronavirüse karşı antikor geliştirdiğinin görüldüğünü kaydetti.

Sobyanin, "Bu büyük bir yüzde ve bu kişilerin bazıları bağışıklık geliştirme aşamasında" diye ekledi.