Rusya, basın ve yayın sektörünü koronavirüs salgınından en fazla etkilenen sektörler arasına aldı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in, basın ve yayın kuruluşlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen sektörler listesine dahil ettiği belirtildi.

Rusya hükümetinden yapılan açıklamaya göre koronavirüs salgınından etkilenen sektörlere yönelik ekonomik önlemleri genişleten Başbakan Mişustin, basın ve yayın kuruluşlarını da listeye ekledi.

Yeni düzenlemeye göre kitap, gazete ve dergi basım evleri, televizyon şirketleri, radyo istasyonları ile haber ajansları devlet desteği alabilecek. Firmalar, KDV hariç tüm vergilerini 6 ay süreyle erteleyebilecek, devlete, belediyelere veya özel mülkiyete ait gayrimenkullerin kira ücretlerini erteleyebilecek, acil ihtiyaçlar ve maaşların ödenmesi için faizsiz kredi ile herhangi bir amaçla yüzde 2 faizli özel kredi alabilecek ve moratoryum ilan edebilecek.

Salgın nedeniyle reklam, kitap satışı, dergi abonelik ücretleri gelirlerinin azaldığı ve özellikle Rusya'nın bölgelerindeki küçük şirketteki mağdur olduğunu ifade edildi.

Başbakan Mişustin, "Şu anda basın ve yayın kuruluşlarının rolü özellikle önem taşıyor. Vatandaşlar, yaşanan gelişmeler hakkında hızlı ve güvenilir bilgi almalı" dedi.