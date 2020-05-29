Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 489'a yükseldi

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 artışla 4 bin 489'a yükseldi. Bugün tanı konan kişi sayısı 1141 olarak belirlendi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak yeni verileri açıkladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 artarak 4 bin 489'a ulaştı.

Son 24 saatte 36 bin 115 test yapıldı ve 1141 kişiye tanı kondu. Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına da yer verildi. Virüs nedeniyle tedavi gören 1594 kişinin iyileşmesiyle birlikte, toplam iyileşen hasta sayısı 125 bin 963'e yükseldi.

Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/bdoY1qMx02 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 29, 2020

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabında yeni verileri değerlendirdi. Test sayısının arttığına, buna karşılık vaka sayısında azalma olduğuna dikkat çeken Koca, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım" dedi.