Rusya Premier Ligi'nde maçlar seyircili oynanacak: Statların yüzde 10'u dolu olacak

17 Mart'ta ertelenen Premier Lig ile ikinci lig maçları 21 Haziran-22 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. Liglerin başlayacağı tarih yaklaşırken maçlara ilişkin yeni kararlar alınıyor.

Rusya Futbol Federasyonu, ev sahibi takımların statlara kapasitenin yüzde 10'unu aşmayacak şekilde seyirci alma izni verdi.

Karara ilişkin açıklamalarda bulunan Spor Bakanı Oleg Matıtsin, maçların sayıları az da olsa seyirciler önünde oynanmasının önemli olduğunu ifade etti.

Almanya Birinci Futbol Ligi'ndeki (Bundesliga) maçları izlediğini ve seyircisiz maçların alışılmışın dışında gözüktüğünü, tuhaf duygular uyandırdığını kaydeden Matıtsin, "Sporcular, sadece kendileri için değil seyirciler için de oynuyor. Seyircili statlarda oluşacak pozitif enerji, sporculara, taraflara ve medyaya da ivme kazandıracak" dedi.

5 oyuncu değişikliği yapılabilecek

Rusya Premier Lig'de sezonun kalanında her takım 5 oyuncu değişikliği yapabilecek. 4 hafta boyunca yapılacak maçlar sonunda Rusya Premier Lig'i son iki sırada tamamlayan takımlar ikinci lige düşecek. İkinci ligi ilk iki sırada tamamlayanlar ise gelecek sezon Rusya Premier Lig'e çıkacak.

Ara verilen Rusya Kupası maçlarına da devam edilecek ve 25 Temmuz'da final yapılacak.