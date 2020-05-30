Rusya’da koronavirüs aşınının çocuklar üzerindeki testleri 2021’de başlayabilir

Rossiya-1 televizyonunda yayınlanan gazeteci Nailya Askerzade’nin ‘Opasnıy virus. Vaktsina’ (Tehlikeli virüs. Aşı) isimli programında konuşan Maksyutov, aşının çocuklar üzerindeki incelemelerinin ne zaman başlayabileceği yönündeki soruya yanıt verdi.

“2021 yılının başında” ifadesini kullanan Maksyutov, çocuklar ve 60 yaş üstü kişilerdeki incelemelerin ancak aşının tescil edilmesinin ardından mümkün olabileceğini ekledi.

Maksyutov, “Çalışmalarda olumlu sonuçlar elde edilmesi ve aşının tescil edilmesinin ardından, tescil sonrası çalışmalar ve bağımsız klinik incelemeler kapsamında, dahil edilecek yaş gruplarını ve başka gösterge gruplarını genişleteceğiz” dedi.

‘Klinik testleri eylül ortasında bitirmeyi umuyoruz’

Maksyutov, “İyimser tahminlere göre, ilk klinik testlere haziran sonu-temmuz başında koyulmayı düşünüyoruz. Klinik testleri eylül ortasında bitirmeyi umuyoruz” dedi.

Kimseye zarar vermemek ve faydasız bir aşı geliştirmemek için süreci hızlandırmamaları gerektiğini belirten Maksyutov, laboratuvarda hayvanlar üzerinde yapılan testlerde olumlu sonuçlar elde edildiğini, istenmeyen bir reaksiyon gözlenmediğini kaydetti.