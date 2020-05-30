Koronavirüse yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezaryenle alınan hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti

İstanbul'da yoğun bakım ve ameliyathane hemşiresi olarak görev yapan Dilek Akçabelen'in gördüğü koronavirüs tedavisinde beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi.

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Dilek Akçabelen'in beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

Hemşire Dilek Akçabelen koronavirüs salgını başladığında 34 haftalık hamileydi ve doğum iznine ayrılmıştı. 30 yaşındaki Dilek Akçabelen, yüksek ateş, sırt ve bel ağrısı şikayeti ile 11 Nisan gecesi hastaneye kaldırıldı.

Nefes darlığı da eşlik edince yatırıldı ve bebeğin kalp atışları zayıflayınca üç gün sonra sezaryene alındı. 2.5 kilo ağırlığında dünyaya getirdiği oğlunu uzaktan görebildi. Hemşire Akçabelen'in sezaryenden sonra hem lohusalık hem de izole odada tek başına yatmanın yarattığı travma ile ağlama krizleri başladığı belirtildi.

Durumu hızla kötüleşen hemşire doğumunun ertesi günü uyutularak yoğun bakıma kaldırıldı. Yoğun bakımda, entübe şekilde tedavisi süren ancak sağlık durumunda bir değişiklik olmayan Dilek Akçabelen'in akciğerlerinin iflas ettiği ortaya çıktı.

10 yıldır hemşirelik görevini sürdüren Dilek Akçabelen için Sağlık Bakanlığı da devreye girdi. Ancak tüm aramalara uygun donör bulunamadı. Durumu kötüleşen Dilek hemşirenin bugün beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.