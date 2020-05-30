Rus virolog: Kısıtlamaların kaldırılması ile ikinci dalga başlamaz, hala ilk dalga devam ediyor

Rus virolog Prof. Anatoliy Alşteyn, tüm Moskovalıların engelsiz bir şekilde dolaşmalarına izin verilmesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasına neden olmayacağını, zira hala birinci dalganın hala devam ettiğini belirtti.

Gamaleya Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü’nden virolog Prof. Anatoliy Alşteyn, Rusya’da Kovid-19 salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların kaldırılması ile oluşabilecek durum ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Rus profesör, tüm Moskovalıların engelsiz bir şekilde dolaşmalarına izin verilmesinin Kovid-19’un ikinci dalgasının başlamasına neden olup olmayacağı sorusu karşısında ‘bunun ikinci dalga olmayacağı, şimdiki dalganın devam ediyor olacağı’ yanıtını verdi.

Şu anda ‘birinci dalganın devam ettiğini’, ikinci dalganın ise günlük yeni vakaların onlarca kişi olarak ifade edildiği zaman başlayabileceğine dikkat çeken Alşteyn, şu anda özellikle 65 yaşının üzerinde olan kişilerin ‘daha kalın maske kullanmaları gerektiğini’, zira koronavirüsün kendileri için çok tehlikeli olduğunu vurguladı.

Daha önce Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkentte 1 Haziran’dan itibaren koronavirüs nedeniyle getirilen kısıtlamaların yumuşatılmasının ikinci aşamasına geçileceğini duyurmuştu.

Bu kapsamda vatandaşlar önümüzdeki pazartesi gününden itibaren yürüyüş ve spor yapmak için özel izin almadan sokağa çıkabilecek, gıda dışı ürünler satan dükkanlar, kuru temizlemeciler ve ayakkabı tamir atölyeleri kapılarını müşterilere yeniden açacak.