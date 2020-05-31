Rusya İnsan Sağlığı Kurumu: İkinci koronavirüs dalgasını sonbaharda grip artışı ile aynı anda bekliyoruz

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Kovid-19’un ikinci dalgasının sonbaharda diğer solunum yolu enfeksiyonlarıyla birlikte ortaya çıkacağını ve daha şiddetli seyredeceğini söyledi.

Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, Rossiya 1 televizyonunda konuk olduğu sunucu Nailya Askerzade'nin programında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ikinci dalgasının sonbaharda ortaya çıkacağı ve grip de dahil olmak üzere diğer solunum yolu enfeksiyonlarının insidansındaki artışla birlikte daha şiddetli seyredebileceğini belirtti.

Popova şu ifadeleri kullandı: “Bize göre en olası senaryolardan biri, koronavirüsün ikinci dalgasının sonbaharda, akut solunum yolu viral enfeksiyonlarının arttığı dönemde ortaya çıkmasıdır. Koronavirüsün sonbahar döneminde artacağı büyük bir olasılıktır ve bu bizi endişelendiriyor. Korkuyoruz ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarıyla, sonbahar mevsiminin solunum yolu virüsleri ile bir karışım enfeksiyonu verip vermeyeceğini hesaplamaya çalışıyoruz.”

Popova, “Bu durum bizleri, kesinlikle bu sezon grip aşısı konusunda acele etmeye zorluyor” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her iki virüsün de bir hastada görülebileceği bir literatür verisi mevcut. Çinli ve diğer ülkelerden meslektaşlarımızın ortaya çıkardığı hem grip hem de Kovid-19’un birlikte ortaya çıkabileceği oldukça zor bir durum. Bu nedenle, sonbaharda insanları nasıl koruyacağımızı daha şimdiden düşünmeye başladık.”

Grip aşısının Kovid-19’dan enfekte olmama şansını artırıp artırmayacağı sorusuna Popova şu yanıtı verdi: “Bu öncelikle grip virüsünden koruyacaktır ve sonbaharda beklediğimiz zor dönemde hastalığın şiddetli seyrinin risklerini önemli ölçüde azaltacaktır.”