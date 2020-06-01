İspanya'da partiye katıldıktan sonra salgına yakalanan Belçika Prensi Joachim özür diledi

İspanya'da bir partiye katılan ve daha sonra koronavirüs testi pozitif çıkan Belçika Prensi Joachim, karantina ve sosyal mesafe kurallarını dikkate almadığı için özür diledi.

Belçika Kralı Philippe'nin yeğeni Prens Joachim, karantina kurallarını ihlal ettiğini ve bu nedenle pişmanlık duyduğunu, sonuçlarına katlanmaya hazır olduğunu açıkladı.

Prens adına avukatı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Karantina tedbirlerine uymadığım için özür dilerim. Bu zor dönemlerde amacım kimseyi incitmek değildi. Davranışlarımdan dolayı pişmanlık duyuyorum ve sonuçlarına katlanmaya hazırım" ifadelerine yer verildi.

Prens Joachim, 26 Mayıs'ta Kurtuba'da düzenlenen bir partiye katılmış, sonrasında koronavirüs bulaştığı tespit edilmişti. Joachim'in, tanınmış bir İspanyol iş insanının kızı olan, sevgilisi Victoria Ortiz'i ziyaret etmek için 24 Mayıs'ta uçakla Madrid'e geldiği ve aynı gün hızlı trenle Kurtuba'ya geçtiği bilgisi paylaşılmıştı. Söz konusu partiye Ortiz'in ailesi ve Sevilla kentinden gelen bazı arkadaşlarının da katıldığı belirtilmişti.

Endülüs özerk yönetimi hükümeti, olağanüstü halin ihlal edildiği gerekçesiyle Prens Joachim'in de aralarında olduğu tüm katılımcılar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.