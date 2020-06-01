Müge Anlı 50 gün sonra ekrana döndü, stüdyoya sarılma aparatı koydurdu

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ATV'de yayınlanan programına 50 gün önce ara veren sunucu Müge Anlı, bugün yeniden ekranlara döndü. Stüdyoya maskesiz seyirci almayan Anlı ayrıca, 'sarılma aparatı' da yaptırdı.

Anlı, yıllardır kavuşamayan insanların birbirlerine 'mesafeli' olarak sarılabilmesi için koydurduğu aparatı, ilk kez manevi kızıyla birlikte denedi.

Müge Anlı 50 gün sonra ekrana döndü, stüdyoya sarılma aparatı koydurduhttps://t.co/huOEVOblpd pic.twitter.com/bHH66GKzhh — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 1, 2020

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