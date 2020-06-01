Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 563'e yükseldi

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 artışla 4 bin 563'a ulaştı. 24 saatte 31 bin 525 test yapıldı ve 827 kişiye tanı kondu.

Sağlık Bakanlığı, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili olarak yeni verileri paylaştı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 artışla 4 bin 563'e yükseldi.

Yeni vaka sayısındaki düşüş bugün de devam etti. 24 saatte 31 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı ve 827 kişiye tanı kondu. Yeni vaka sayısı dün 839 olarak açıklanmıştı.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hastalara dair de bilgi verildi. Bugün iyileşen 974 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 128 bin 947 oldu.

İyileşen toplam hasta sayımız 130 bine yaklaştı. Yeni vaka sayımız öngörülen seviyede. Solunum desteğine ihtiyaç azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/vcVKGvHQyj — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 1, 2020

Verileri kişisel Twitter hesabında değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iyileşen toplam hasta sayısının 130 bine yaklaştığını vurguladı. Yeni vaka sayısının öngörülen seviyede olduğunu belirten Koca, "Solunum desteğine ihtiyaç azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur" dedi.