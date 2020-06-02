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    Kanada'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 380'e çıktı

    © REUTERS / Christinne Muschi
    Koronavirüs salgını
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    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202006021042167452-kanadada-kovid-19-nedeniyle-olenlerin-sayisi-7-bin-380e-cikti/

    Kanada’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 244 artarak 7 bin 380'e yükseldi.

    Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde 2 gün önce 7 bin 136 olan Kovid-19 kaynaklı ölümler, 244 artarak 7 bin 380'e çıktı.

    Bakanlık, Kanada’daki Kovid-19 vaka sayısının da son 48 saatte 2 bin 275 artarak 92 bin 465'e yükseldiğini duyurdu. Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 691 bin 297 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

    Bakanlık, salgının başlangıcından bu yana Kovid-19 tedavisi görerek iyileşenlerin sayısının 49 bin 476 olduğunu açıkladı.

    Öte yandan Kanada'nın McMaster Üniversitesi'nde bir grup bilim insanının yaptığı çalışma, Kovid-19'a karşı alınan önlemlerden sosyal mesafe uygulaması ve maske kullanımının, virüs bulaşma riskini yüzde 80 azalttığını ortaya koydu.

    The Lancet dergisinde yayımlanan çalışmada, yüksek riskli veya tıbbi ortamlarda Sars-CoV-2 ve ilgili koronavirüslere karşı yüz maskelerinin, fiziksel mesafelerin ve göz korumasının, özellikle virüsün durdurulmasında oldukça etkili olduğu belirtildi.

    Çalışmada, enfekte bireye 1 metre uzakta duran kişiye virüs bulaşma ihtimalinin yüzde 12.8 olduğu, mesafenin 2 metre ve daha fazla olması halinde bu ihtimalin yüzde 2.6'ya düştüğü kaydedilirken, daha uzak durmanın daha güçlü etkisi olduğu ifade edildi.

    Çalışmada, "Virüs bulaşma riski büyük ölçüde enfekte bireye olan mesafeye ve takılan yüz maskesi ile gözlerin nasıl korunduğuna bağlı ancak diğer hijyen kuralları da bir kenara bırakılmamalıdır" ifadelerine yer verildi.

    Etiketler:
    Sosyal mesafe, vaka, Ölü, Salgın, Kovid-19, Koronavirüs, Kanada
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