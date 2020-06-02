“Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin” uyarısında bulunan Sağlık Bakanı Koca, "Bir Koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tehlikesinin devam ettiği uyarısında bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinde açıklama yapan Koca, "Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz. Türkçesi: Bir Koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır. pic.twitter.com/3H5d8RpDBl — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 2, 2020

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Çince bir yazıyı da paylaşan Bakan Koca, “Türkçesi: Bir Koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır” diye ekledi.