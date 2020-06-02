Rusya, askeri uzmanların katılımıyla geliştirilen Kovid-19 aşısını gönüllü askerler üzerinde test edecek

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri uzmanların katılımıyla geliştirilen bir Kovid-19 aşısının klinik testleri için 5'i kadın 50 gönüllü asker seçtiklerini açıkladı.

Rusya, yeni tip koronavirüsün tedavisi için yürütülen aşı çalışmalarında yarından itibaren yeni aşamaya geçmeye hazırlanıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rus askeri uzmanların katılımıyla geliştirilen aşının klinik testlerine yarın bakanlık tarafından seçilen 5'i kadın 50 asker üzerinde başlanacak.

Klinik testleri, Savunma Bakanlığı'na bağlı 48. Merkezi Bilimsel Araştırmalar Merkezi'nde yapılacak. Bu merkez, aynı zamanda Ebola hastalığına karşı geliştirilen aşıların güvenlik ve immünojenisite testlerinin yapıldığı kurumdu.