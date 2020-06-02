Sağlık Bakanı Koca'dan 'salgın sona ermedi' uyarısı: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz

Çin’de ortaya çıkan COVID-19’a karşı küresel gidişin aksine, sıkı tedbirlerle en zor günleri aştık. Bundan sonrası da bu kadar önemli. Riskin devam ettiğini unutmayalım. Günlük yeni vaka sayımız 1.000 civarında. Salgın sona ermedi. Türkçesi: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz. pic.twitter.com/OYZ7Z9gb9M