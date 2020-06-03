BM, Yemen için gereken 2.4 milyar dolar insani yardım fonunu toplayamadı

BM'nin dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığı Yemen'e 2.41 milyar dolar yardım fonu toplanması için düzenlediği konferansta, sadece 1.35 milyar dolar yardım sözü verildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, burada yaptığı konuşmada, "Yemen için yeterli fon sağlanamazsa 41 yardım programından 30'u gelecek birkaç hafta içinde kapanacak" uyarısında bulundu.

Yemen'de 'zamana karşı yarışıldığı' uyarısı da yapan Guterres, savaş nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğü ülkede, Aden kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerinin oranının çok yüksek olduğuna dikkati çekti.

Buna karşın Yemen için 2.41 milyar dolar yardım fonu toplanması için düzenlenen konferansta sadece 1.35 milyar dolar yardım sözü verildi.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.