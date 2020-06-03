Rusya Başbakanı Mişustin, Putin'e ekonomik iyileşme planını sundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Mihail Mişustin ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin sonuçlarından etkilenen Rusya ekonomisinin iyileştirilmesi planının ayrıntılarını görüştü.

Putin, devletin öncelikli amacının durumu istikrara kavuşturmanın yanı sıra vatandaşları ve ticareti desteklemek olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

"Rusya ekonomisinde uzun vadeli yapısal değişiklikler yapmak gerekiyor, ulusal kalkınmanın temel hedeflerine ulaşmada niteliksel olarak yeni dinamikler her şeyden önce Rus vatandaşları ve ailelerinin refahı demektir."

Mişustin de planın çeşitli önlemler içerdiğini, toparlanma döneminin sonunda ekonominin kriz öncesi seviyenin üzerinde büyümeye devam etmesi gerektiğini kaydetti.

İşsizliğe özellikle dikkat edilmesinin önemli olduğunu belirten Mişustin, "İşletmelerin kapatılması veya çalışma saatlerinin ve ücretlerin azaltılması bu sorunu daha da kötüleştirdi. Bütün bunlar gelirlerde düşüşlere ve dolayısıyla satın alma gücünün azalmasına neden oluyor. Bu nedenle plan, aktif bir istihdam politikası öngörüyor" dedi.

Toplam 500 maddeden oluşan ve iki yıl içinde uygulanması öngörülen planın maliyeti 5 trilyon rubleyi buluyor.

Mişustin'in Putin'e sunduğu üç kademeli plan şu şekilde:

2020 yılının üçüncü çeyreğinin sonuna kadar durum istikrara kavuşmalı, insanların gelirlerinin daha fazla düşmesine izin verilmemeli.

2021'in ikinci çeyreğine kadar bir iyileşme dönemi planlanıyor; işsizliğin azalması, gelirlerin 2019 seviyesine yükselmesi.

2021’in üçüncü-dördüncü çeyreğinde ekonominin istikrarlı büyümeye geçmesi.

Ulusal ekonomik toparlanma planı ayrıca, 2021'in sonunda işsizliğin yüzde 5'ten fazla olmaması, küçük işletmeler ve vatandaşları destekleme önlemlerinin yanı sıra, uzun vadeli finansal araçların geliştirilmesini de içeriyor.

Putin, Kovid-19 salgını nedeniyle darbe alan Rus ekonomisinin yeniden canlandırılması için hükümete nisan ayının sonunda ulusal plan hazırlama talimatı vermişti.