Yemen'de koronavirüs seferberliği ilan edildi

Yemen'de Husiler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için denetimleri altındaki bölgelerde kapsamlı seferberlik ilan edildiğini açıkladı.

El-Mesire kanalında yer alan haberde, Husi hükümetinin Sağlık Bakanı Taha el-Mutevekkil, kontrolleri altındaki bölgelerde Kovid-19 salgını nedeniyle kapsamlı bir seferberlik ilan edildiğini duyurdu.

Sağlık kadrolarının korunması için ellerinden gelen tüm imkanları seferber edeceklerini belirten Mutevekkil, sağlık personelinin korunması için destek çağrısında bulundu.

Mutevekkil, hastanelere olağanüstü durumlar dışında gidilmemesi gerektiğini ve sağlık merkezlerine maske ve eldivensiz kimsenin alınmayacağını aktardı.

Yemen'de son verilere göre Kovid-19 nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 354'e yükseldi.