İsveç'in çok eleştirilen salgınla mücadele stratejisinin mimarı: Daha iyisini yapabilirdik

İsveç’in esnek önlemleri nedeniyle çok eleştirilen salgın stratejisinin arkasındaki isim, ‘Koronavirüsle mücadele için çok daha iyisi yapılmalıydı’ itirafında bulundu.

Salgının ardından Avrupa’da karantina önlemlerini hayata geçirmeyen neredeyse tek ülke olan İsveç’te, diğer komşu ülkelere göre çok daha yüksek ölüm oranlarının kaydedilmesi üzerine eleştiriler giderek artarken, söz konusu stratejinin uygulanmasına önayak olan Anders Tegnell, adeta günah çıkardı.

Halk Sağlığı Kurumu Epidemiyoloji bölümü şefi Tegnell, önlem almakta geç kaldıklarını ve çok daha fazlasını yapmaları gerektiğini itiraf etti.

'Orta yol' bulunabilir

İsveç radyosuna konuşan Tegnell, “Eğer aynı hastalıkla tekrar karşılaşacak olsak, bugünkü bilgilerimizin ışığında, bence İsveç’in yaptığı ve dünyanın geri kalanının yaptığı arasında bir şeyler yapardık. Evet, açıkçası İsveç'te daha iyisini yapabilirdik” dedi.

Diğer ülkelerin aldığı önlemlerin hangisinin İsveç’te etkili olabileceğini söylemenin zor olduğunu belirten Tegnell, “Şimdi insanlar teker teker bu önlemleri kaldırmaya başladığı için belki bunu bulabiliriz. Belki böylece yaptıklarımıza ek olarak bazı bilgilere sahip olabilir ve total bir karantinayı hayata geçirmeden bunu uygulayabiliriz” diye konuştu.

Sweden's chief epidemiologist admits mistakes.



"Knowing exactly what we know about it today, I think we would end up doing something in between what Sweden did and what the rest of the world has done,” Anders Tegnell said.https://t.co/UQHAfRlcyK — Mick Krever (@mickbk) June 3, 2020

İsveç’te salgın nedeniyle şimdiye kadar 4 bin 468 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 38 bin 589’a ulaştı. Bu veriler, komşu ülkeler Norveç, Finlandiya ve Danimarka’ya göre bir hayli yüksek.

İsveç’te tüm tepkilere rağmen sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçirilmemiş; okullar, işyerleri mağazalar ve restoranlar kapatılmamıştı. Bu da, aynı İngiltere’deki gibi ‘sürü bağışıklığı’ stratejisinin uygulanması ihtimalini akıllara getirmişti. Ancak yetkililer, amaçlarının bu olmadığını vurgulayarak her fırsatta halkın ‘kişisel önlemler’ alacağına güvendiğini dile getirmişti.

Başbakan Stefan Lofven, bu hafta hükümetin, salgınla mücadele stratejisine karşı bir soruşturma başlatacağını duyurmuştu.