Mahalleye ziyarete giden kadın ve görüştüğü 11 kişide virüs tespit edildi

Konya kent merkezinde oturan bir kişi, Ramazan Bayramı'ndan sonra Seydişehir ilçesi Değirmenci mahallesindeki bir yakınını ziyaret etti. Görüştüğü kişilerde koronavirüs belirtileri görülmesinin ardından yapılan testler sonucunda kendisi ve mahalledeki 11 kişide koronavirüs olduğu saptandı.

Testleri pozitif çıkanlarla ilgili gerekli tedavi ve takip çalışmaları başlatılırken, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu da mahallenin karantinaya alınmasına karar verdi. Kurulun kararı doğrultusunda 100 haneli mahalle karantinaya alındı.

Mahallenin giriş ve çıkışlarında polis ekipleri, kontrol noktaları oluşturdu. Seydişehir Belediyesi ekipleri mahalledeki birçok noktayı dezenfekte işlemi gerçekleştirirken, bir yandan da ilçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri mahallede filyasyon çalışmasını sürdürüyor. Seydişehir Kaymakamlığı da mahalledeki vatandaşları evde kalmaları konusunda uyarılarda bulundu.