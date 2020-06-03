Rusya'da Kovid-19 hastaları için tasarlanan yatakların bir kısmı normal servislere alınıyor

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Kovid-19 hastaları için yeniden tasarlanan yatakların bir kısmının normal servislere aktarılması talimatını imzaladı.

Koordinasyon Kurulu Başkanlığı toplantısında konuşan Mişustin “Gördüğümüz gibi, koronavirüsle ilgili durum yavaş yavaş iyileşiyor, bu da sağlık sistemi de dahil olmak üzere normal hayata kademeli olarak geri dönme fırsatımız olduğu anlamına geliyor” dedi.

Mişustin, koronavirüs hastalarının (özellikle Moskova'da) tedavisi için yeniden tasarlanan sağlık merkezlerinin yavaş yavaş sıradan hastaları kabul etmeye başlayabileceklerini belirtti.

Mişustin, hastane yataklarının nakline ilişkin nihai kararın sağlık ve epidemiyolojik durum dikkate alınarak, ilgili federal bakanlıklar veya sağlık kuruluşlarının bağlı bulundukları kurumlar tarafından verileceğini kaydetti.

Daha önce, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülke genelinde Kovid-19 hastaları için yaklaşık 177 bin yatağın tahsis edildiğini belirtmişti.

Son verilere göre, Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 432 bini aştı, 195 binden fazla hasta iyileşti. Şimdiye kadar 5215 kişi hayatını kaybetti.