Peskov: Putin, koronavirüs aşısı zirvesine katılmayacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından koronavirüs aşısına yönelik 'Global Vaccine Summit 2020'ye (Küresel Aşı Zirvesi 2020) davet edilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu zirveye katılmayacağını ifade etti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peskov, yarınki zirveye Rus liderin katılıp katılmayacağına ilişkin "En üst düzeyde katılım öngörülmüyor. Bu sorular için bu konudaki uzman kurum olan Sağlık Bakanlığı'na başvurmalısınız" dedi.

Dün Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, zirvede Rusya'yı Sağlık Bakanı Mihail Muraşko'nun temsil edeceği belirtilmişti.

İngiltere hükümeti, 4 Haziran'daki Küresel Aşı Zirvesi 2020'yi yeni tip koronavirüse karşı bir aşının dünya çapında mevcut olmasını sağlamak için gerekli kaynakları harekete geçirmek amacıyla düzenliyor.