Trump'ın önerdiği hidroksiklorokin Kovid-19'u önlemede 'başarısız'

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın da önerdiği 'hidroksiklorokin' ilacı, yeni tip koronavirüse maruz kalan sağlıklı kişilerin hastalığa hastalığa yakalanmasını önlemiyor.

Minnesota ve Kanada Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından gerçekleştirilen ve New England Journal of Medicine'da yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, ABD Başkanı Trump tarafından da önerilen ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı etkili olduğu belirtilen hidroksiklorokin ilacı, sağlıklı kişilerin hastalığa yakalanmasını önlemiyor.

Söz konusu çalışma, ilaç hakkında randomize kontrollü ilk çalışma olarak öne çıkıyor.

Harvard Küresel Sağlık Enstitüsü Başkanı Ashish Jha, bu çalışmanın hidroksiklorokin hakkındaki çalışmalar için bir son teşkil etmediğini ancak ilacın Kovid-19'a karşı etkisinin minimum düzeyde olduğunu gösterdiğini belirtti.

Çalışmaya, Kovid-19 yakalanmış biriyle aynı evde yaşayan ve yeterli koruyucu ekipmanı olmadan Kovid-19'lu hastalarla ilgilenen sağlık çalışanlarından oluşan 821 kişi dahil edildi.

İlacın verildiği kişilerin yüzde 12'sinde Kovid-19'un geliştiği görüldü ve ilacı kullananların yaklaşık yüzde 40'ında bulantı, karın ağrısı ve ishal gibi yan etkiler görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ilacın denemelerinin yeniden başlatılacağını duyurdu.

DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla basın toplantısı düzenleyen Ghebreyesus, geçen hafta 'Dayanışma Denemesi Yürütme Grubu'nun toplandığını ve Kovid-19 hastalarının tedavilerinde kullanılan hidroksiklorokinin kullanımının 'güvenlik endişeleri' nedeniyle geçici olarak askıya alındığını anımsattı.

'Tedbir amaçlı alınan bir karardı'

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 tedavisinde kullanılan sıtma ilacının denemelerinin yeniden başlayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Güvenlik verileri gözden geçirilirken bu karar tedbir amaçlı olarak alınmıştı. Dayanışma Denemesi'nin Veri Güvenliği ve İzleme Komitesi, verileri gözden geçirdi. Mevcut mortalite (ölüm oranları) verilerine dayanarak, komite üyeleri deneme protokolünü değiştirmek için hiçbir neden bulunmadığı tavsiyesinde bulundu. Yürütme Grubu bu öneriyi aldı ve Hidroksiklorokin de dahil olmak üzere Dayanışma Denemesi'nin tüm kollarının devamını onayladı."

Yürütme Grubu'nun, Hidroksiklorokin ilacının denemelerinin yeniden başlamasından itibaren 'başlıca araştırmacılarla' iletişim halinde olacağını belirten Ghebreyesus, Dayanışma Denemesi'nde tüm tedavi yöntemlerini yakından takip edecekleri mesajını verdi.

Ghebreyesus, ayrıca 35 ülkede 3 bin 500'den fazla hastanın denemeler için başvuru yaptığını kaydetti.