Çin'de 5 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin'de 4'ü asemptomatik olmak üzere 5 Kovid-19 vakası daha tespit edildiği bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin başlangıç noktası olan Çin'de 4'ü asemptomatik olmak üzere 5 yeni vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından paylaşılan verilere göre, tespit edilen vakaların tamamı yurt dışı kaynaklı.

Çin makamları, asemptomatik vakaları doğrulanmış vakalara dahil etmezken, 2 Haziran tarihinde de yine 4 belirti göstermeyen vaka tespit edilmişti.

Diğer yandan ülkede toplam vaka sayısı 83 bin 22'ye yükseldi, virüs kaynaklı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 634'te kalmaya devam ediyor.