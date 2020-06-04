Moskova Belediye Başkanı: Normal yaşam tarzımıza dönmemiz bir yıl sonra mümkün olabilir

Rusya’da koronavirüs vakaları 444 bin 108’e yükselirken, başkent Moskova’nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, vatandaşların salgın nedeniyle bir kısıtlamanın olmadığı normal yaşama dönmesinin bir yıl sonra mümkün olabileceğini ifade etti.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rusya vatandaşlarının salgından önceki yaşamına büyük ihtimalle bir yıl sonra dönebileceğini belirtti.

Rus basınına konuşan Sobyanin, “İnsan kötü şeyleri çok hızlı unutur. İnsan psikolojisi böyledir ve tanrıya şükür ki böyle. Bir yıl sonra tamamen eski yaşam tarzımıza döneceğimizi düşünüyorum” dedi.

Basında Moskova’da maskeyle dolaşmanın şubat ayına kadar gerekebileceği belirtiliyor.

Rusya’da koronavirüs vakaları 444 bin 108’e yükseldi

Öte yandan Rusya’da son bir günde yapılan testlerin ardından 8 bin 831 kişinin koronavirüs pozitif olduğunun belirlendiği açıklandı. Son bir gün içinde koronavirüs nedeniyle 169 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkede salgının başından beri koronavirüs pozitif olduğu belirlenen kişilerin toplam sayısı 444 bin 108’e yükseldi. Koronavirüs nedeniyle ülkede şimdiye dek 5 bin 384 kişi hayatını kaybetti.

Salgının en yüksek noktasının geride bırakılmış olduğu söylense de Rusya’da koronavirüse karşı alınan sokağa çıkma kısıtlamaları başkent Moskova dahil pek çok şehirde devam ediyor.

Moskova’da ay başından itibaren kent sakinlerinin haftanın belirli günleri, herkes için ayrı olarak belirlenen saatlerde dışarı çıkmalarına izin verildi. Ayrıca gıda satışı yapılan dükkânlar dışında kalan işletmeler de açılmış durumda. Bunların arasında kuru temizlemeciler ve tamir atölyeleri de yer alıyor.