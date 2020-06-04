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    Eski MI6 şefi: Koronavirüs, Çin'deki bir laboratuvardan 'yanlışlıkla' yayıldı

    © AFP 2020 / STR
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Koronavirüs pandemisi: Vaka sayısı 3 milyonun üzerinde (207)
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    İngiltere dış istihbarat servisi MI6'in eski şefi Sir Richard Dearlove, koronavirüsün Çin’de ‘yanlış giden bir deney’ sonucu tüm dünyaya yayıldığını öne sürdü.

    Çin’in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüsün ‘insan yapımı’ olduğu iddialarına bir yenisi daha eklendi.

    İngiltere’nin dış istihbarat servisi MI6'in 1999 ile 2004 yılları arasındaki yöneticisi olan Sir Richard Dearlove, Çinli bilim insanlarının yarasa koronavirüsleri üzerinde deney yaparken yanlışlıkla virüsün yayılmasına neden olduğunu öne sürdü.

    Telegraph gazetesinin ‘Planet Normal’ adlı podcast yayına katılan Dearlove, “Bunun bir kaza olarak başladığını düşünüyorum. Bu şu sorunu gündeme getiriyor: Eğer Çin sorumluluğunu kabul edecek olsaydı, tazminat öder miydi? Bence dünyadaki her ülke Çin ile olan ilişkilerini nasıl ele aldığını ve uluslararası toplumun Çin liderliğine nasıl davrandığını yeniden düşünecek” dedi.

    Richard Dearlove, iddiasını Norveç ve İngiltere’den bir grup bilim insanın salgına dair hakemli bir dergide yayımladığı araştırmayla destekledi. Dearlove, bu araştırmayı defalarca incelediğini vurguladı.

    Araştırmada, SARS-CoV-2’nin yüzeyinde, virüsün insan hücreleriyle temas etmesine izin veren gömülü bölümler yerleştirildiğini öne sürülüyor. Virüsün üretildiğini savunan araştırmacılar bu nedenle de ‘Vuhan virüsü’ olarak adlandırılmasını savunuyor.

    Öte yandan Telegraph, söz konusu araştırmamaya mesafeli yaklaştı.

    Gazete, Francis Crick Enstitüsü ve Imperial College London gibi kurumların bu araştırmanın sonuçlarını reddettiğini; ayrıca Nature ve  Journal of Virology gibi önde gelen akademik dergilerin araştırmayı yayımlamayı uygun bulmadığını vurguladı. Ayrıca araştırmaya katılan bir bilim insanının imzasını çektiği de belirtildi.

    ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere pek çok Batılı siyasetçi, salgından Çin’i sorumlu tutuyor ve bedel ödemesi gerektiğini savunuyor. Batı istihbaratları da salgının başından bu yana bu konuyu araştırıyor. Çin ise ısrarla bu iddiaları reddediyor.

    Konu:
    Koronavirüs pandemisi: Vaka sayısı 3 milyonun üzerinde (207)
    Etiketler:
    MI6, Virüs, İstihbarat, İngiltere, Deney, Laboratuvar, Salgın, Richard Dearlove, Koronavirüs, Çin
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