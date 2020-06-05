Fransız üreticiler rafta kalan şarapları el dezenfektanına dönüştürüyor

Fransa kamu tarım kurumu FranceAgriMer, koronavirüs salgını nedeniyle satılamayan yaklaşık 3 milyon hektolitre şarabın, mahzenlerde bu yılın ürünlerine yer açmak için damıtılacağını duyurdu.

Damıtılan şaraplar etanole dönüştürülecek ve bu da el dezenfektanı yapımında kullanılacak.

Bu kararın Brüksel tarafından onaylandığı, damıtma işlemlerinin maliyetini de Avrupa Birliği’nin karşılayacağı açıklandı.

Buna göre şarap üreticileri, 19 Haziran’a kadar devlete başvurarak kaç litre şarabı dönüştürmek istediği konusunda bilgi verecek. Üreticilere, coğrafi bölge işareti olan şarapların hektolitresi başına 78 euro, diğer şaraplar içinse 58 euro ödenecek.

İspanya ve İtalya’nın da benzer uygulamaya gideceği belirtildi.

Karantina tedbirleri kapsamında bar, pub ve restoranların kapanmasıyla birlikte talebin durması üzerine özellikle İtalya, İspanya ve Fransa gibi önde gelen şarap üreticisi ülkelerde stok fazlası sorunu ortaya çıkmıştı.

Avrupa Şarap Endüstrisi ve Ticareti Komitesi'nin (CEEV) verilerin göre şarap piyasası yüzde 30 oranında küçüldü.