Bilim Kurulu Üyesi Prof. Hasöksüz sokağa çıkma kısıtlamasının iptalini değerlendirdi: Memnuniyetle karşıladım

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, bu hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına dair kararın iptaliyle ilgili konuştu. Hasöksüz, "Çok memnuniyetle karşıladığımı söyleyebilirim. Kişisel olmakla birlikte benim düşüncem, rakamlar çok güzel gidiyordu" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, bu hafta sonu 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırılmasını değerlendirdi.

A Haber canlı yayınında konuşan Hasöksüz, "Çok memnuniyetle karşıladığımı söyleyebilirim. Kişisel olmakla birlikte benim düşüncem, rakamlar çok güzel gidiyordu. Son birkaç haftadır özellikle iyileşme oranındaki yüksek seviye, günlük vaka sayısındaki durum... Bu rakamlar bize şimdiye dek alınan tedbirlerin çok güzel sonuçları olduğunu gösteriyor" dedi.

Hasöksüz şöyle devam etti:

"Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı bu karardan kişisel olarak da çok memnun olduğumu söyleyebilirim. Benim de çevremde büyüklerim var, çok memnun olduklarını söyleyebilirim. Hepsinin de daha duyarlı olacaklarına, daha dikkatli olacaklarına inanıyorum. Fakat şunun altını çizmek istiyorum. Sadece 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın evde kalması sayesinde ülkemizdeki ölüm oranları içerisindeki yaşlı oranı, Avrupa Birliği ve diğer ülkelere göre o kadar az ki... Sıkıldılar fakat hastalığa yakalanma riskinde düşük seviyede olduklarını söyleyebilirim. Haklarını helal etsinler, alınan bu tedbirler onlar içindi. Bütün vatandaşlarımız dikkatli olmalı. Üç tane kuralımız var. Bunlardan bir tanesini yerine getirmiş olmamız yetmiyor. Sosyal mesafe, maske ve el hijyeni."

Hasöksüz, maske kullanımıyla ilgili olarak da uyarılarda bulundu ve burun kısmının virüs için daha önemli olduğunu, maske ile muhakkak bu bölgenin kapatılması gerektiğini söyledi.

"Sokağa çıkma kısıtlaması ilerleyen günlerde yeniden gündeme gelebilir mi?" sorusu üzerine Hasöksüz, İran örneğini verdi. İran'da yaşananların büyük dalgalar halinde olduğunu vurgulayan Hasöksüz, Türkiye'de ise şu anda küçük dalgaların olduğunu, tedbirlere uyulmadığı koşullarda Türkiye'de de böyle ikinci dalganın gerçekleşebileceğini ifade etti.

Hasöksüz, İran'daki gibi bir dalgalanma söz konusu olduğu takdirde ise yeniden sokağa çıkma kısıtlamalarının gündeme gelebileceğini vurguladı.

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