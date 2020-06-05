Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 18 kişi daha hayatını kaybetti: Bugünkü vaka sayısı 930

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 artarak 4 bin 648'e yükseldi. Son 24 saatte 57 bin 829 test yapıldı ve 930 kişiye daha tanı kondu.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri paylaştı. Buna göre salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 artarak 4 bin 648'e ulaştı.

Son 24 saattetest yapıldı. Yeni tanı konankişiyle birlikte toplam vaka sayısıoldu.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair bilgiler de yer aldı. Buna göre 24 saatte 1622 kişi daha sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı, bugün gelen rakamlarla birlikte 133 bin 400'e yükseldi.

İyileşen hasta sayısında artış var. Artış hızlanacak. Toplam hasta sayısında yer alan vakaların önemli kısmı izleme sürecindeki belirtisiz vakalardır. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + mesafe kuralına bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/DxWUZCz68Y — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 5, 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yeni gelen rakamları kişisel Twitter hesabında değerlendirdi. İyileşen hasta sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Koca, "Toplam hasta sayısında yer alan vakaların önemli kısmı izleme sürecindeki belirtisiz vakalardır. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske+mesafe kuralına bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur" dedi.