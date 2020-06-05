Rusya: Yeni tip koronavirüs aşısı tüm ülkeler için eşit seviyede erişilebilir olmalı

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, yeni tip koronavirüs aşısının tüm ülkeler için eşit seviyede erişilebilir olması gerektiğini söyledi.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştirme sürecine ilişkin yorumda bulundu.

Rossiya-1 televizyonuna demeç veren Muraşko'ya Kovid-19 aşısının tüm ülkeler için eşit seviyede erişilebilir olup olmayacağı soruldu.

Muraşko, "Öyle olması gerekir. Burada fiyatlandırma konusu gündeme gelecek. Zira halkın büyük bölümü aşı olacağı için aşının fiyatı da önem arz edecek" dedi.

Muraşko, aşı geliştirildiğinde kendisinin de mutlaka aşı olacağını belirtti.