Moskova Belediye Başkanı Sobyanin: Önümüzdeki hafta kısıtlamaların kaldırılması konusunda radikal kararlar alabiliriz

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlere ilişkin açıklamada bulundu.
Rossiya-1 televizyonuna demeç veren Sobyanin, başkent Moskova'da 1 Haziran'dan itibaren Kovid-19 ile mücadelede yeni önlemler aldıklarını anımsattı.
Alınan önlemlerin sonuçlarının ve etkinliğinin bir hafta sonra görüleceğini kaydeden Sobyanin, "Pozitif dinamiğin korunduğunu görüyoruz. Zatürre vakaları, yeni Kovid-19 vakaları, ölümler azaldı. Önümüzdeki hafta elde edilecek verilere göre, kısıtlamaların kaldırılması konusunda daha radikal kararlar alabiliriz" dedi.
Sobyanin, başkent sakinlerine 1 Haziran'dan itibaren belirli süre sokakta dolaşma izni vereceklerini ve bunu test modunda gerçekleştireceklerini belirtmişti.
Moskova Bölgesi yönetimi, 1 Haziran'dan itibaren üretim döngüsü sekteye uğrayan şirketlere çalışmalara başlama izni vermişti.
Kovid-19'la mücadele önlemleri uyarınca tüm işçiler ve çalışanlar, iş yerinde kişisel koruyucu ekipman kullanmak ve sosyal mesafeyi korumak zorundayken Sobyanin, hijyen kurallarına uymayan işletmelerin kapatılacağını duyurmuştu.
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