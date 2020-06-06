Moskova Belediye Başkanı Sobyanin: Önümüzdeki hafta kısıtlamaların kaldırılması konusunda radikal kararlar alabiliriz

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlere ilişkin açıklamada bulundu.

Rossiya-1 televizyonuna demeç veren Sobyanin, başkent Moskova'da 1 Haziran'dan itibaren Kovid-19 ile mücadelede yeni önlemler aldıklarını anımsattı.

Alınan önlemlerin sonuçlarının ve etkinliğinin bir hafta sonra görüleceğini kaydeden Sobyanin, "Pozitif dinamiğin korunduğunu görüyoruz. Zatürre vakaları, yeni Kovid-19 vakaları, ölümler azaldı. Önümüzdeki hafta elde edilecek verilere göre, kısıtlamaların kaldırılması konusunda daha radikal kararlar alabiliriz" dedi.

Sobyanin, başkent sakinlerine 1 Haziran'dan itibaren belirli süre sokakta dolaşma izni vereceklerini ve bunu test modunda gerçekleştireceklerini belirtmişti.

Moskova Bölgesi yönetimi, 1 Haziran'dan itibaren üretim döngüsü sekteye uğrayan şirketlere çalışmalara başlama izni vermişti.

Kovid-19'la mücadele önlemleri uyarınca tüm işçiler ve çalışanlar, iş yerinde kişisel koruyucu ekipman kullanmak ve sosyal mesafeyi korumak zorundayken Sobyanin, hijyen kurallarına uymayan işletmelerin kapatılacağını duyurmuştu.