'Dakikada bir Brezilyalı koronavirüs nedeniyle ölüyor': Bolsonaro'dan DSÖ'ye ayrılma tehdidi

Güney Amerika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkez üssü haline gelen Brezilya, perşembe günü İtalya'yı da geçerek virüs kaynaklı en çok günlük ölü sayısının kaydedildiği ülke oldu.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise, ekonomik zararın halk sağlığı risklerinden daha ağır olduğunu savunarak, sosyal izolasyon tedbirlerini kaldırmakta ısrar ediyor.

'Dakikada bir Brezilyalı ölüyor'

Folha de S. Paulo gazetesinin ön sayfasında geçtiğimiz gün 'dakikada bir Brezilyalının hayatını kaybettiği' ve bu noktaya Bolsonaro'nun Kovid-19 hakkında 'küçük bir grip' yorumunu yapmasından tam 100 gün sonra gelindiği vurgulandı.

Gazete, "Bunu okuduğunuz sırada başka bir Brezilyalı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti" diye kaydetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında ülkedeki toplam vaka sayısının 600 bini aştığını ve 24 saat içinde 1437 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Böylelikle ülkedeki toplam ölü sayısı 34 bini geçerken Brezilya, ABD ve İngiltere'nin ardından dünya üzerinde Kovid-19 kaynaklı ölümlerin en çok yaşandığı ülke haline geldi.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında günlük vaka ve ölü sayılarındaki artışa rağmen tedbirlerin kaldırılması yönündeki çaba hakkındaki soruya, tedbirleri kaldırmak için kilit kriterin bulaşı yavaşlatmak olduğu cevabını verdi.

Harris, Latin Amerika'daki salgın hakkında 'derinden endişe duyduğunu' belirtti.

Bolsonaro, DSÖ'yü hedef aldı, örgütten çıkma tehdidinde bulundu

Bolsonaro, ilerleyen saatlerde gazetecilere yaptığı açıklamada Harris'in açıklamasına tepki göstererek, 'partizan bir siyasi örgüt' olmayı terk etmedikçe DSÖ'den ayrılmayı düşüneceğini dile getirdi.

Brezilya Devlet Başkanı, ayrıca hidroksiklorokin ilacının, etkisine yönelik 'sahte' çalışmaların geri çekilmesinin ardından 'geri döndüğünü' ifade etti.