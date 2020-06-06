Moskova Belediyesi: En sıkı kısıtlama dönemi geride kaldı

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'in ekonomi politikalardan sorumlu yardımcısı Vladimir Yefimov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamaların en sıkı döneminin geride kaldığını belirtti.

Şehir ekonomisi operasyonel merkezi toplantısında konuşan Yefimov, "Ekonomi sektörlerini ardı ardına açıyoruz ve şimdi faaliyetlerin zorunlu olarak durdurulmasından kaynaklanan sorunları çözmek dışında, aynı zamanda önümüzde ekonomik büyümeye hızlı bir şekilde geri dönme gibi bir görev var" dedi.

Yefimov'a göre, 27 Mayıs'tan 2 Haziran'a kadar perakende ticaret cirosu ilk kez yüzde 10’dan fazla bir büyüme göstererek 6 milyar ruble olarak gerçekleşti ve bir önceki haftaya göre yüzde 10.2'lik artış gösterdi.

Rusya'da, daha önce uygulanan yasaklar kademeli olarak kaldırılmaya başlandı. Başkent Moskova’da tamir atölyeleri, çamaşırhaneler, kuru temizlemeler, sanayi ürünlerinin satışı, bisiklet kiralama gibi ticari faaliyetlerin yanı sıra, spor ve yürüyüş için parklar da açıldı, ancak kentte uygulanan karantina ve diğer kısıtlamalar sürüyor.

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, şehirdeki kısıtlayıcı önlemlerin bir kısmının Kovid-19 aşısının ortaya çıkacağı zamana kadar devam edebileceğini belirtmişti.