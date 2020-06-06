Güney Kore, Rusya'ya 8.2 milyon tutarında test kitleri ihraç etti

Basın toplantısında konuşan Lee, "Güney Kore, Rusya'ya Kovid-19 test kitleri tedarik ediyor. Bu yıl, ocak-nisan döneminde Güney Kore'den Rusya'ya ihraç edilen test kitlerinin tutarı 8.2 milyon doları buldu. Rusya, Güney Kore'nin en fazla test kiti sattığı ülkeler arasında 8. sırada" dedi.

Bu arada Lee, Güney Kore'nin Rusya'nın bölgelerine tanı kitleri ve tıbbi ekipman gönderdiğini belirtti.

Büyükelçi, "Rusya'nın bölgelerine koronavirüsle mücadelede destek olmak amacıyla Rusya'da faaliyet yürüten Güney Koreli şirketler tarafından tanı kitleri tedarik edildi" diye konuştu.