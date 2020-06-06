Belarus'ta koronavirüs vaka sayısı 47 bin 700'ü geçti

Belarus'ta son 24 saatte 883 vaka tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 47 bin 751'e çıkarken ölü sayısı 263'e yükseldi.

Belarus Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte 883 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısının 47 bin 751'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 4 artarak 263, iyileşenlerin sayısının da 949 artarak 23 bin 15 olduğu kaydedildi.

Karantinanın ilan edilmediği ülkede, şimdiye kadar 609 bin 671 Kovid-19 testi yapıldı.

Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise, Mogilyov kentinde yaptığı konuşmada salgına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkede, Kovid-19 ile mücadelenin henüz sona ermediğini belirten Lukaşenko, "Şimdiye kadar aşırı senaryolardan kaçınmayı başardık, üstelik ülke sınırlarını kapatmadık" dedi.

Belarus'ta, ilk Kovid-19 vakası 27 Şubat'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 31 Mart’ta 75 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti.