Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 21 kişi daha hayatını kaybetti: Bugünkü vaka sayısı 878

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 artarak 4 bin 669'e yükseldi. Son 24 saatte 35 bin 846 test yapıldı ve 878 kişiye daha tanı kondu.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri paylaştı.

Buna göre salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 artarak 4 bin 669'a ulaştı.

Son 24 saatte 35 bin 846 test yapıldı. Yeni tanı konan 878 kişiyle birlikte toplam vaka sayısı 169 bin 218 oldu.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair bilgiler de yer aldı. Buna göre 24 saatte 1922 kişi daha sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı, bugün gelen rakamlarla birlikte 135 bin 322'ye yükseldi.

Toplam vakaların %80’i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2.000’e yakın. Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde COVD-19 sebebiyle DÜN YATAN HASTA SAYISI 41. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/in14xdYFYP — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 6, 2020

'Toplam vakaların yüzde 80'i iyileşti'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni gelen rakamları kişisel Twitter hesabında değerlendirdi. Koca, paylaşımında "Toplam vakaların yüzde 80'i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2 bine yakın. Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde Kovid-19 sebebiyle dün yatan hasta sayısı 41. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur" ifadelerini kullandı.