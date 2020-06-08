Kanada'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 859'a yükseldi

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen verilere göre, toplam pozitif Kovid-19 vaka sayısı son 48 saatte 2 bin 134 artarak 96 bin 462'ye yükseldi.

Ülkede Kovid-19 salgınında son 48 saatte 108 kişi yaşamını yitirdi ve toplam ölü sayısı 7 bin 859'a yükseldi.

Bugüne kadar toplam 1 milyon 896 bin 822 kişiye Kovid-19 testi uygulandı. Bakanlık, salgının başlangıcından bu yana Kovid-19 tedavisi görerek iyileşenlerin sayısının da 54 bin 233 olduğunu açıkladı.

Öte yandan Kanada Halk Sağlığı Ajansı Başkanı Dr. Theresa Tam, ABD'de polis şiddetiyle yaşamını yitiren siyahi George Floyd için düzenlenen protestoların, Kovid-19'un yayılımını artırabileceği uyarısında bulundu.

Dr. Tam, protestolarda sosyal mesafenin korunmasının önemine işaret ederek, "Ne kadar uzak, o kadar iyi" dedi.

Kanada'nın birçok kentinde ABD'de polis şiddetiyle yaşamını yitiren siyahi George Floyd anısına hafta sonunda binlerce kişinin katıldığı protestolar düzenlendi.