Yeni Zelanda: Son vaka da iyileşti, karantina tedbirleri kaldırılıyor

Koronavirüsten ‘tamamen kurtulduğunu’ ilan eden Yeni Zelanda, tüm karantina tedbirlerini kaldırıyor. Buna göre hiçbir kısıtlama olmadan düğün, cenaze ve toplu etkinliklere izin verilecek sadece sınır kontrolleri sürdürülecek.

Yeni Zelanda, ülkedeki tek aktif koronavirüs hastası olan 50 yaşlarındaki bir kadının bugün iyileşerek hastaneden taburcu edilmesiyle birlikte salgını geride bıraktığını ilan etti. Son 17 günde hiçbir yeni vaka da saptanmayan ülke, karantina kurallarını kaldırıyor.

‘Beş milyonluk bir takım’

Bir basın toplantısı düzenleyen Başbakan Jacinda Ardern, “Biz hazırız” dedi ve artık alarm seviyesini birinci kademeye çekebileceklerini söyledi.

Yeni Zelandalıların virüsü yok etmek için eşi görülmemiş bir şekilde birlik olduğunu belirten Ardern, ülkesinden ‘beş milyonluk bir takım’ diye bahsetti. Ardern, “Beş milyon kişilik ekibimizin fedakârlığı buydu, birbirini güvende ve iyi tutmak” dedi.

Dans ederek karşılamış

Ardern, ülkedeki vakanın sıfırlandığına dair haberleri nasıl karşıladığı şeklindeki soruya ise “Biraz dans ettim” yanıtını verdi.

Öte yandan gelecekte yeni vakalar görülebileceği uyarısında bulunmayı da ihmal etmeyen Ardern, “Bu başarısız olduğumuzun bir işareti değil; bu virüsün bir gerçeği. Yapmak istediğimiz son şey, alarm seviyesini tekrar yükseltmek” diye konuştu.

Sadece ülke dışındaki vatandaşlar dönebilecek

Gece yarısından itibaren uygulamaya konulacak bu adımla birlikte düğün, cenaze ve toplu etkinlikler; ülke içi seyahat hiçbir kısıtlama olmadan gerçekleştirilebilecek. Sosyal mesafe kuralları da hafifletilecek. Ancak sınırlar yabancı ülkelere kapalı kalmaya devam edecek. Şimdilik sadece ülke dışındaki Yeni Zelandalıların geri dönmesine izin veriliyor ve onlara da 14 gün karantina kuralı uygulanıyor.

Salgınla mücadele konusunda örnek gösterilen Yeni Zelanda, 19 Mart'ta tüm sınırlarını kapattı, 25 Mart’ta da ülke genelinde karantina ilan etti. Dört aşamalı bir alarm seviyesi uygulayan hükümet, vaka sayılarıyla bağlantılı olarak bunu kademe kademe düşürdü.

Ülkede salgın nedeniyle 22 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı ise 1504 ile sınırlı kaldı.