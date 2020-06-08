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    Balıkesirli elektronik mühendisi Cengiz Çetin, yeni tip koronavirüs Kovid-19 pandemisinin yayılmasını engellemek üzere “Koronasavar şapka” adını verdiği yeni bir ürün yaptı.

    'Koronasavar şapka' üretti

    © İHA / ÖMER KANTARLIOĞLU-AW036005
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (305)
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    Balıkesirli elektronik mühendisi Cengiz Çetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin yayılmasını engellemek üzere “Koronasavar şapka” adını verdiği yeni bir ürün yaptı.

    Koronavirüsün havada asılı kalma özelliğinden yola çıkarak şapkaya entegre ettiği küçük bir fanla virüsün solunum yoluna girmesini engellemeye çalıştığını söyleyen Cengiz Çetin, ayrıca düzenekte bulunan UV led ışığının da bakteri ve virüslerin DNA’sını bozma özelliğine sahip olduğunu kaydetti.

    Cengiz Çetin, düzenek için patent başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Buluşunun Türkiye ve dünyada ilk olduğunu da belirten Cengiz Çetin, yaptığı düzenekle insan sağlığının korunmasını arzu ettiğini dile getirdi.

    ‘Sosyal mesafe çıkış noktam oldu’

    © İHA /
    Elektronik mühendisinin iddiası: Deprem habercisini buldum
    Atölyesine kurduğu su buharlı düzenek ile buluşunu İhlas Haber Ajansı’na anlatan Cengiz Çetin, “Daha önce alkol habercisi, sessizlik habercisi, çarpışma habercisi ve deprem habercisi buluşlarımı uluslararası düzeyde tanıtmaya fırsat bulamadan koronavirüs ortaya çıktı. Bu koronavirüs ne olduğunu bilemediğimiz çok tehlikeli bir şekilde bütün dünyaya bir anda yayıldı. Bu yayılmanın sonucunda insanlar ilk önce nasıl davranacaklarını, nasıl tedbir alacaklarını bilemediler. Bilim adamları da şaşkına döndü. Bu süreç içinde kimi bilim adamı maske takın dedi, kimisi takmayın dedi, kimisi maskeyle bulaşmaz, kimisi de mesafeye dikkat edilsin dedi. Son alınan bilgilere göre 1.5-2 metre sosyal mesafe olayı ortaya kondu. Bu mesafeden daha yakın konuşma yapıldığı zaman maskeli dahi olunmuş olsa bulaşma tehlikesinin olabileceğini bilim insanları söyledi” diye konuştu.

    ‘Karşımdaki insanın nefesinin bana ulaşmamasını sağladım’

    Bilim adamlarının sosyal mesafe konusunda yaptıkları açıklamaların ardından koronavirüs ile ilgili basit ve etkili bir sistem geliştirdiğini ifade eden Cengiz Çetin, şunları söyledi:

     “Bilim insanlarının öngörüleri doğrultusunda ben bu konu üzerinde düşündüm. Biz dışarıya çıkıyoruz, insanlar yüzümüze karşı aniden konuşabiliyor, öksürebiliyor, aksırabiliyor, değişik yakınlaşma hareketleri olabiliyor. Bu virüsün bana bulaşmasını nasıl engelleyebilirim diye düşündüm ve çok basit bir çare aklıma geldi. Karşımdan gelen bir kişinin soluğunu çapraz bir istikamete doğru üflemek aklıma geldi. Başıma takacağım bir şapkaya entegre ettiğim fan vasıtasıyla, başımın üzerindeki hava akımını ayaklara doğru vermeyi ve dolayısıyla karşımdaki insanın nefesini de aşağıya yollamayı düşündüm ve bunun olabileceğini gördüm. Buna katkı olarak da sisteme ayrıca bir UV ışını ilave etmeyi uygun buldum. Geçen havayı 1 metrekarelik alanda oluşan bakteri ve virüs olması muhtemel olacak havanın dezenfekte edilebilmesine az da olsa faydası olabileceğini düşündüm ve UV ışınını fanın bir parçası haline getirdim.”

    ‘Sistem 1 hafta süreyle durmadan çalışma özelliğine sahip’

    Geliştirdiği Koronasavar maskenin enerjisinin de çok basit yöntemlerle sağlandığını belirten Cengiz Çetin, “Geliştirdiğim sistemin bir özelliği de çok az akım çekmesi. Sistemimiz telefonları şarj etmeye yarayan powerbank ile 1 hafta boyunca 24 saat; geceli, gündüzlü çalıştığını test ettim. Koronasavar şapkayı gündüz evden çıkarken taktığımızda hiç kapatmadan akşam eve gelinceye kadar çalışmasını sağladım. Aynı zamanda sistemi solar enerjiyle de çalışır halde yaptım ve kola takılan bir düzenekle güneş enerjisinden de faydalanma imkanı sağladım. Her iki yöntemle de sistemimiz 1 hafta boyunca çalıştığı halde kesintiye uğramıyor. Sistemin az enerji tüketmesiyle de Koronasavar şapka kapalı yerlerde de çalıştırılarak bulunduğu yerde dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor. UV ışını odadaki veya kapalı mekandaki havayı bakteri ve virüslerden arındırabiliyor” dedi.

    Su buharıyla test etti

    Balıkesirli elektronik mühendisi Cengiz Çetin Koronasavar şapkayla ilgili verdiği bilgelerin ardından sistemi kurduğu su buharı üfleyen bir sistemle test etti. Çetin’in kurduğu düzenekten üflenen su buharını şapka ile insanların solunum yollarına gelmesinin engellendiği görüldü.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (305)

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    Etiketler:
    Kovid-19, Koronavirüs, Cengiz Çetin
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