Mişustin: Rusya turizm sezonunu aşamalı olarak açmaya hazır

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, aşamalı olarak turizm sezonunu açmaya hazır olduklarını söyledi. Başkent Moskova’nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların büyük kısmının aşamalı olarak kaldırılacağını belirtti.

Yardımcıları ile yaptıkları bir toplantıda konuşan Mişustin, “Tatil sezonunu aşamalı olarak açmaya hazırız. 1 Haziran’da tıbbi lisansı olan birçok sanatoryum yeniden faaliyet göstermeye başlamıştı” dedi.

Sobyanin: Hayatın normal işleyişine dönülecek

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de dün yaptığı açıklamada 1 Temmuz’a kadar kısıtlamaların aşamalı olarak kaldırılmasına yönelik planın bugün duyurulabileceğini söylemişti. Sobyanin’e göre, salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların büyük kısmı kaldırılacak.

Sobyanin, “Hijyenle ilgili kısıtlamalar, insanların kendini korumasına ilişkin kısıtlamalar kalacak ve bu süre kesinlikle bir ayla sınırlı olmayacak. Ancak hayatın normal işleyişine geri dönülecek. Buna restoran, kafe, otel, turizm sektörü, fitness merkezleri, düğünler vesaire dahil. Tüm bunlara aşamalı olarak dönüş yapılmalı” dedi.

Sobyanin, spor kulüplerinin açılması ve kalabalık etkinliklere izin verilmesinin şimdilik düşünülmediğini de ekledi.