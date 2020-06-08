Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 19 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 989

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 artarak 4 bin 711'e yükseldi. Bugün tanı konan hasta sayısı, 989 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili olarak yeni verileri paylaştı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 artarak 4 bin 711'e yükseldi. Bugün 989 kişiye tanı kondu ve toplam vaka sayısı 171 bin 121 oldu.

Bakanlık, iyileşen hasta sayısına dair verileri de paylaştı. Son 24 saatte sağlığına kavuşan 3 bin 411 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 141 bin 380'e ulaştı.

Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var. İyileşen hasta sayımızda ciddi artış gerçekleşti. Solunum desteğine ihtiyaç azaldı. Yoğun bakım hasta sayısı yükselişte. TEDBİR AZALIRSA, TEHDİT ARTACAK. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/uiZYI4J6nr — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 8, 2020

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da verileri, kişisel Twitter hesabında değerlendirdi. "Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var" diyen Koca, şöyle devam etti:

"İyileşen hasta sayımızda ciddi artış gerçekleşti. Solunum desteğine ihtiyaç azaldı. Yoğun bakım hasta sayısı yükselişte. Tedbir azalırsa tehdit artacak."