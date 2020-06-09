ILO: Koronavirüs yüzünden 200 bin denizci gemilerinden inemiyor

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden dünyanın farklı bölgelerinde gemilerinde mahsur kalan on binlerce denizcinin evlerine dönmesi için acil adımların atılması gerektiğini belirtti.

ILO, “Kovid-19’u önleme tedbirleri yüzünden dünyanın her yerinde gemilerine kapatılan 150 ilâ 200 bin denizcinin kurtarılması için acil ve koordineli eylemler” çağrısında bulundu.

Açıklamada, denizcilerin, salgın koşullarında tıbbi ekipman, gıda ve diğer hayati öneme sahip ürünlerin teslimini sağlayan 'anahtar işçiler' olarak kabul edilmesi gerektiği kaydedildi.

2006’da kabul edilen Denizcilik Çalışma Sözleşmesi’ne işaret eden ILO, hükümetlerden “mürettebat değişimini ve denizcilerin yurtlarına dönüşünü kolaylaştırmak için acil tedbirler almalarını” beklediğini ifade etti.

“Yorgun denizcileri, sözleşmeleri bittikten 4 ay sonra işine devam etmeye zorlamanın kabul edilemez” olduğu kaydedilen açıklamada, bu durumun denizcilerin sağlığını ve deniz güvenliğini riske attığı vurgulandı.

ILO Genel Direktörü Guy Ryder, hükümetleri bu sorunu çözmek için “birlikte çalışmaya” çağırdı.