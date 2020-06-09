Yeni Zelanda Antarktika'ya virüs taşımamak için araştırmaları askıya aldı

Koronavirüsten kurtulduğunu duyuran Yeni Zelanda, bu kez de Antarktika’yı salgından uzak tutmak adına buradaki araştırmalarını azaltıyor.

Salgınla mücadele konusunda dünyaya örnek gösterilen Yeni Zelanda’nın Antarktika'daki araştırma enstitüsü, kıtayı koronavirüsten uzak tutmak için önümüzdeki sezon için planlanan araştırma projelerinin sayısını azaltacağını duyurdu.

Bu kapsamda 36 projenin 23’ü şimdilik rafa kaldırıldı; sadece uzun vadeli bilimsel gözlem, gerekli operasyonel aktiviteler ve planlanmış bakım gibi zorunlu projelerin devam edeceği belirtildi.

Yeni Zelanda Antarktika Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, “Koronavirüs gezegeni çevrelerken sadece bir kıta dokunulmamış kaldı ve biz onu bu şekilde tutmaya odaklandık” denildi.

Kurumun yöneticisi Sarah Williamson, Yeni Zelanda’nın Antarktika’daki araştırma üssü Scott Base’i virüsten uzak tutmanın anahtar faktörlerini seyahat kısıtlaması ve katı bir izolasyon planı olarak açıkladı.

Williamson, “Yeni Zelanda'nın Antarktika bilimsel araştırmalarının kalitesini koruma ve artırma konusunda kararlıyız. Ancak, mevcut koşullar bilimi destekleme yeteneğimizin bu sezon son derece sınırlı olacağını dayatıyor” dedi.

Yeni Zelanda’nın bu kararı Antarktika Araştırma Merkezi’nde de yankı buldu. Dr. Rob McKay, bunun ‘büyük bir sürpriz’ olmadığını belirterek, “Bizce kesinlikle doğru karar. Antarktika izole bir çevre. Çok sayıda insanın hasta olduğu tıbbi bir acil durumunuz olursa, bununla mücadele edecek kapasiteniz olmaz. Kısa mesafe ve sınırlı çevrelerde bu, yolcu gemisinde yaşamak gibi” ifadelerini kullandı.

Antarktika’daki araştırma sezonu ekimde başlıyor ve marta kadar devam ediyor. Daha önce de Avustralya, 2020-2021 araştırma sezonunda kısıtlamaya gideceğini duyurmuştu.